Количество пострадавших от загадочного отравления в Днепре школьников стремительно возросло

По состоянию на понедельник, 17 сентября, количество отравившихся в школе Днепра детей возросло до 38 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента здравоохранения Днепровского горсовета Андрей Бабский.

По его словам, на данный момент в больнице находятся 22 ребенка, еще восемь проходят лечение дома. Врачи провели медосмотр почти всех учеников школы, где произошел инцидент.

При этом он не смог дать определенного ответа на вопрос читателей о том, что произошло с детьми — отравление или заражение инфекцией.

На данный момент учебное заведение закрыто на карантин.

Как сообщала «Фраза», 12 сентября 2018 года в днепровской школе № 62 произошло массовое отравление детей. Недомогание почувствовали 16 детей из одного класса. У них началась тошнота, рвота, галлюцинации и поднялась температура, Шестеро были госпитализированы.