Филарет верит в октябрьский томос, а белорусская неканоническая церковь размечталась об автокефалии

Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии т.н. Украинской поместной церкви 9 −11 октября. Как выяснили журналисты "Фразы", об этом в интервью РБК-Украина рассказал предстоятель раскольнической УПЦ КП Филарет.

Филарет заявил, что представители Вселенского патриархата архиепископ Даниил и епископ Илларион в рамках подготовки, так называемому, «Собору Украинской церкви» проведут встречи с теми, кто обращался к патриарху Варфоломею с просьбой о томосе.

Между тем, так называемая, Белорусская автокефальная православная церковь тоже захотела получить статус автокефалии. Об этом заявил первоиерарх БАПЦ архиепископ Святослав Логин в интервью Радио Свобода. Логин также выразил поддержку Украине в вопросе предоставления томоса.

Белорусская автокефальная православная церковь — название нескольких неканонических религиозных организаций, объявивших себя автокефальной церковью Белоруссии и белорусской диаспоры.

Напомним, Синод Русской православной церкви принял решение о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.

Как писала «Фраза», в УПЦ назвали недавнее назначение Константинополем экзархов грубым нарушением канонической территории.

Патриарх Иерусалима поддержал УПЦ и назвал Константинопольский патриархат «щупальцами глобализации».

Читайте также статью о том, как хотят окатоличить Украину.