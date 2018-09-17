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В России нашли новые «доказательства» того, что малазийский Boeing в 2014 году сбила Украина

В России нашли новые «доказательства» того, что малазийский Boeing в 2014 году сбила Украина

Министерство обороны Российской Федерации утверждает, что ракета, которой сбили рейс MH17 на Донбассе в 2014 году, принадлежала воинской части в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал эти данные фейком.

Как сообщает Meduza, как заявил на пресс-конференции 17 сентября начальник главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин, ракету 9м38 для зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой сбили «Боинг», в декабре 1986 года передали в войсковую часть 20152 — зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области УССР. Данное утверждение базируется на бортовом номере ракеты, который россияне якобы установили по серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным в мае 2018 года Международной следственной группой.

По данным российского ведомства, ракету создали на Долгопрудненском научно-производственном предприятии 24 декабря 1986 года, а спустя пять дней по железной дороге отправили в Украину. Соответствующие записи якобы есть в архивах предприятия.

В подтверждение своего тезиса российское военное ведомство предоставило запись якобы телефонного разговора украинских военных. Как утверждается, разговор был записан в Одесской области в 2016 году. Специалисты провели «фоноскопические исследование с использованием видеоматериалов, размещенных в украинских СМИ». «Результаты исследования однозначно свидетельствуют, что голос принадлежит полковнику Вооруженных сил Украины Гринчаку Руслану Николаевичу», — заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Гринчак в июле 2014 года якобы был командиром 164-й радиотехнической бригады ПВО, подразделения которой осуществляли контроль воздушной обстановки в Донецкой области. Конашенков настаивает, что Гринчак «достоверно знал истинное положение дел в воздушном пространстве над Донбассом», так как маршрут МН-17 проходил через зону обнаружения радиационных средств его бригады.

Как утверждают российские военные, записанный разговор состоялся при подготовке к учениям «Рубеж-2016» во время настройки украинской радиационной станции «Малахит». На записи человек, которого в России называют Гринчаком, говорит: «Если будет так, то еб***м еще один малазийский Боинг», сообщает «Украинская правда».

По мнению российского Минобороны данная фраза «прямо указывает на причастность ВСУ к гибели самолета».

Полностью данный ролик публикует Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, в Министерстве обороны России заявили о фальсификации фото и видео-документов, которые свидетельствовали о том, что рейс MH17 на Донбассе в 2014 году сбил зенитно-ракетный комплекс «Бук», привезенный из РФ. Представители Минобороны продемонстрировали ряд фото и видео, которые якобы были проанализированы с учетом «закона линейной перспективы», анализа света и детализации.

Утверждается, что были смонтированы изображения тягача, трейлера и «Бука». В частности, «эксперты» уверены, что фото и видео передвижения ракетной установки по территории Донецкой и Луганской областей были сфальсифицированы, о чем якобы свидетельствует тот факт, что на одном из изображений «Бук» двигается задним ходом, а на отдельных видео не видно, как шевелятся листья на кустах и деревьях.

Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии «Интерфакс-Украина» назвал подобные заявления «очередным неудачным фейком Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами».

В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак во время совместного брифинга с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Александером Уильямсоном также опроверг заявления России. «Я хотел бы сказать только одним словом: это неправда, это ложь, это политика Москвы», — цитирует Полторака «Интерфакс-Украина».

Он считает, что «очередной фейк РФ» свидетельствует о том, что «Россия точно не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины» и ищет повод для того, «чтобы обострить ситуацию».

Минобороны Великобритании поддержал своего украинского коллегу и напомнил, что было проведено независимое расследование, которое показало, кто причастен к атаке самолета авиакомпании Malaysia Airlines. «Это еще один пример российской дезинформации», — заклчил Уильямсон.

Как сообщала «Фраза», самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР». Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую «выпустили из зенитно-ракетного комплекса „Бук“ на востоке Украины».

3 марта 2016 года был установлен номер зенитного ракетного комплекса «Бук», которым был сбит «Боинг».

28 сентября 2016 года родственникам погибших в катастрофе самолета рейса MH 17 «Малазийских авиалиний» сообщили, что самолет был сбит ракетой «Бук», которая была завезена из России, с подконтрольной пророссийским боевикам территории на Донбассе.

В марте 2017 года появилась информация о ттом, что ключевым организатором транспортировки «Бука», из которого предположительно был сбит самолет рейса MH17, был отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский по прозвищу «Хмурый».

8 декабря 2017 года появилась информация о том, что во время совместного расследования «The Insider» и «Bellingcat» удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом над Донбассом малазийском «Боинге» MН-17. Это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев с позывным «Дельфин», главный инспектор Центрального военного округа России.

Тэги: Украина, Россия, мир, ракета, провокация, ложь, MH17

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