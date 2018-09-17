Митрополит Элладской Церкви призвал Варфоломея остановиться и не раскалывать православный мир

Общение Патриарха Варфоломея с украинскими раскольниками противоречит канонам Церкви, кроме того признание схизматиков, как автокефальной церкви в Украине спровоцирует дальнейшие расколы и разделения православного мира. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в заявлении архиерея Элладской Православной Церкви Высокопреосвященнейшего Серафима, митрополита Кифирского и Антикифирского.

Владыка напомнил, что недавно Варфоломей признавал только каноническую Украинскую Православную Церковь под председательством Митрополита Онуфрия, сообщает Украина Православная. А сегодня по личным причинам, пренебрегая каноническим порядком, пытается дать автокефалию «раскольникам Украины, которые составляют значительное меньшинство украинского народа».

Иерарх Элладской церкви также отметил, что был «очень глубоко огорчен», услышав о прерывании церковного общения Русского Патриархата со Вселенским Патриархатом.



«С теплейшим воззванием и сердечным прошением» обратился архиерей к Патриарху Варфоломею с призывом «остановиться, чтобы избежать новых расколов и разделений».

Напомним, Синод Русской православной церкви принял решение о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.

Как писала «Фраза», в УПЦ назвали недавнее назначение Константинополем экзархов грубым нарушением канонической территории.

Патриарх Иерусалима поддержал УПЦ и назвал Константинопольский патриархат «щупальцами глобализации».

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