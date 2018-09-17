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Под влиянием Медведчука переговоры об объединении оппозиции перешли в конструктивное русло, — Григорян

Под влиянием Медведчука переговоры об объединении оппозиции перешли в конструктивное русло, — Григорян

Переговоры между партией «За життя» и «Оппозиционным блоком» об объединении усилий накануне президентских выборов были направлены в конструктивное русло под влиянием Виктора Медведчука, пишет в своем блоге журналист Гурген Григорян, сообщает «Знай».

Григорян напоминает, что 12 сентября глава партии «За життя» Вадим Рабинович и один из лидеров «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин обменялись примирительными заявлениями. Политики выразили готовность обсуждать объединение усилий между «За життя» и «Оппоблоком».

«Создалось впечатление, что в среде политтехнологов и пиарщиков ряда избирательных штабов сейчас есть некоторая растерянность сродни „Ахтунг! Медведчук вышел в электоральное море!“ До „Спасайся, кто может!“ дело, конечно, ещё не дошло, но теперь все их наработки, календарные планы, предвыборные стратегии подлежат срочному и кардинальному пересмотру», — констатирует журналист.

Журналист обратил внимание, что примирительные заявления последовали вскоре после того, как активизировался Виктор Медведчук, заявивший в конце июля, что поддерживает именно «За життя» и Вадима Рабиновича.

«И вот 12 сентября мы увидели последствия влияния Медведчука на политическую жизнь — переговоры об объединении перешли в конструктивное русло: „За життя“ и „Оппозиционный блок“ совершили первые шаги навстречу. Так что объединение оппозиции и выдвижение единого кандидата на президентские выборы обретают реальные очертания», — делает вывод Григорян.

Григорян обратил внимание, как оперативно один из лидеров «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин отреагировал на предложение Рабиновича начать с чистого листа и договориться о создании совместного политического объединения. При этом журналист обращает внимание, что Левочкин, говоря о политических ценностях, которые разделяет «Оппозиционный блок», перечислил фирменные темы Медведчука.

«Буквально сразу же последовал ответ Сергея Лёвочкина. Политик заявил, что поддерживает объединение всех политических сил, «разделяющих ценности ОБ и его избирателей» и при этом перечислил все фирменные темы Медведчука — мир, единство страны, демократия, свобода слова. И добавил, что такой союзной силой он считает «За життя», — подчеркнул Григорян.

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