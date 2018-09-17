В России назрел конфликт между РПЦ и Путиным. Глава РФ хочет сохранить единство православия

Настоящей сенсацией недавнего чрезвычайного заседания Синода Московского патриархата стало вмешательство Кремля в ход церковной дискуссии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишет Новая газета.

Издание отмечает, что в самый разгар заседания пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «отслеживают» работу Синода и считают желательным сценарий «сохранения единства православного мира».

Новая газета напоминает, что традиционно Кремль и патриархия решали подобные закулисно. Но если Пескову пришлось озвучивать не прозрачные намеки Патриарху прямо в эфире, значит «противоречия достигли серьезных масштабов».

Напомним, Синод Русской православной церкви принял решение о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.

Как писала «Фраза», в УПЦ назвали недавнее назначение Константинополем экзархов грубым нарушением канонической территории.

Патриарх Иерусалима поддержал УПЦ и назвал Константинопольский патриархат «щупальцами глобализации».