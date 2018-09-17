Главные новости за 15-16 сентября 2018 года

Глава УПЦ: Вмешательство в дела нашей церкви может породить раскол православия мирового масштаба. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий дал эксклюзивное интервью программе «Утро с Интером». Предстоятель Украинской православной церкви видит причины многих проблем в том, что некоторые священнослужители начали заниматься политикой и забыли о миссии церкви — объединять людей и вести их к Богу.

Супербой Усик ‒ Белью: названа официальная дата поединка. Промоутерская компания Matchroom Boxing сообщила дату боксерского поединка между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тони Белью. Один из самых ожидаемых боев осени состоится в британском Манчестере, на знаменитой «Манчестер Арене».

Полиция поймала «хулигана», избившего «майдановского» судью железной палкой. Киевским правоохранителям удалось установить и задержать злоумышленника, избившего Сергея Дячука, который является судьей по «делу о расстрелах на Майдане». «Хулиганом» оказался охранник автостоянки.

Украина «съехала» вниз в очередном глобальном рейтинге. Украина опустилась вниз в ежегодном рейтинге качества жизни ООН. По сравнению с прошлым годом, падение составило сразу 4 пункта.

В Черновцах патрульные копы совершили смертельное ДТП. В Черновцах под колесами полицейского авто погиб пешеход. Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 16 сентября, приблизительно в 2 часа ночи.

Водопад на мосту Патона попал на видео. На мосту Патона в Киеве произошел прорыв трубопровода. В результате аварийной ситуации поток воды стал выливаться в Днепр, по мере усиления превращаясь в своеобразный водопад.

Ученые наконец-то назвали продукты, продлевающие жизнь. Международная группа специалистов определилась с продуктами питания, которые снижают риск преждевременной смерти. Грандиозное исследование продолжалось целых 16 лет.

Ураган «Флоренс» вынудил телеведущего сбежать из прямого эфира. Появилось видео. Американский метеоролог Донни Кокс покинул прямой эфир телеканала WCTI из-за разбушевавшегося урагана «Флоренс». «Курьезный» инцидент произошел в городе Нью-Берн, штат Северная Каролина.