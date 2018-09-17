«Хэштег» на камне оказался самым древним рисунком в мире

В ЮАР нашли древнейший рисунок в мире, похожий на хэштег. Как выяснили журналисты «Фразы», уникальный «артефакт» был обнаружен в пещере Бломбос, расположенной на южном побережье страны.

Как сообщает «N+1», пещера Бломбос получила мировую известность еще в 2011 году, когда южноафриканские и французские археологи «откопали» в ней силкрит ‒ кусок мелкозернистого кремниевого минерала размером 3,9×1,3×1,5 сантиметров. На камне были нарисованы несколько пересекающихся линий, по виду напоминающих хэштег. Камень был найден в стратиграфическом слое, который датируется периодом 77-73 тысяч лет назад.

Сообщается, что в результате проведенных химических и микроскопических исследований, специалистам удалось установить, что линии на камне были сделаны охрой.

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