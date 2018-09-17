Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

«Хэштег» на камне оказался самым древним рисунком в мире

«Хэштег» на камне оказался самым древним рисунком в мире

В ЮАР нашли древнейший рисунок в мире, похожий на хэштег. Как выяснили журналисты «Фразы», уникальный «артефакт» был обнаружен в пещере Бломбос, расположенной на южном побережье страны.

Как сообщает «N+1», пещера Бломбос получила мировую известность еще в 2011 году, когда южноафриканские и французские археологи «откопали» в ней силкрит ‒ кусок мелкозернистого кремниевого минерала размером 3,9×1,3×1,5 сантиметров. На камне были нарисованы несколько пересекающихся линий, по виду напоминающих хэштег. Камень был найден в стратиграфическом слое, который датируется периодом 77-73 тысяч лет назад.

Сообщается, что в результате проведенных химических и микроскопических исследований, специалистам удалось установить, что линии на камне были сделаны охрой.

Ранее считалось, что люди современного типа начали рисовать гораздо позже, около 42 тысяч лет назад.

Как писала «Фраза», на груди мумии нашли самый древний в мире сыр.

Ранее американские ученые заявили, что первое в мире пиво сварили в Израиле.

Тэги: мир, Африка, рисунок, камень

Комментарии

Колонка автора
13.09.18 11:18

Отстаньте от Парубия!

Автор: Игорь Куренков

Статьи

16.09.18 09:56

Как я коров пасла. Часть I

Автор: Дарина Сож

Главная новость дня

Главные новости за 15-16 сентября 2018 года

Главные новости за 15-16 сентября 2018 года
16.09.18 19:02
383
Последние новости
16.09.18 19:02

Главные новости за 15-16 сентября 2018 года
16.09.18 17:47

«Хэштег» на камне оказался самым древним рисунком в мире
16.09.18 16:55

В Николаеве празднование дня рождения закончилось жуткой смертью
16.09.18 16:20

Водопад на мосту Патона попал на видео
16.09.18 14:30

Ученые нашли «следы» исчезнувшего континента
16.09.18 12:55

В Черновцах патрульные копы совершили смертельное ДТП
16.09.18 11:34

В Чернигове экс-участник АТО убил собственную мать
16.09.18 10:39

Украина «съехала» вниз в очередном глобальном рейтинге
16.09.18 09:31

В одном из кафе Днепра открыли огонь по лицам «неславянской» национальности
15.09.18 17:03

Канадские медики выяснили, почему ночная работа несет смертельную угрозу для женщин

Интервью

16.09.18 15:05

Режиссёр Тоня Ноябрёва: Я написала в ЦУМ: «Это вопрос жизни и смерти...»

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
Водопад на мосту Патона попал на видео
Водопад на мосту Патона попал на видео
Водопад на мосту Патона попал на видео
Водопад на мосту Патона попал на видео
В Черновцах патрульные копы совершили смертельное ДТП
В Черновцах патрульные копы совершили смертельное ДТП
В Чернигове экс-участник АТО убил собственную мать
В Чернигове экс-участник АТО убил собственную мать
В одном из кафе Днепра открыли огонь по лицам «неславянской» национальности
В одном из кафе Днепра открыли огонь по лицам «неславянской» национальности
Ветеран АТО с «дымовухой» разгромил «наливайку» в Киеве
Ветеран АТО с «дымовухой» разгромил «наливайку» в Киеве
Ураган «Флоренс» вынудил телеведущего сбежать из прямого эфира. Появилось видео
Ураган «Флоренс» вынудил телеведущего сбежать из прямого эфира. Появилось видео
В квартире на Оболони произошло массовое отравление собак
В квартире на Оболони произошло массовое отравление собак
Глава УПЦ: Вмешательство в дела нашей церкви может породить раскол православия мирового масштаба
Глава УПЦ: Вмешательство в дела нашей церкви может породить раскол православия мирового масштаба
Русская православная церковь пошла на тотальный разрыв с Константинополем из-за «украинского вопроса»
Русская православная церковь пошла на тотальный разрыв с Константинополем из-за «украинского вопроса»
В центре Кременчуга взорвался автомобиль. Водителя спасти не удалось
В центре Кременчуга взорвался автомобиль. Водителя спасти не удалось
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.