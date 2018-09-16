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В Николаеве празднование дня рождения закончилось жуткой смертью

В Николаеве празднование дня рождения закончилось жуткой смертью

В Николаеве совершено умышленное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», трагический инцидент произошел в воскресенье утром, 16 сентября, в одном из баров в центральной части областного центра.

Как передают «Новости-N», в баре, расположенном в районе многоквартирного дома по улице Потемкинской, 131-Б, компания друзей отмечала день рождения. По предварительной информации, в какой-то момент за столом возникла пьяная ссора, предположительно на почве ревности. Словесный конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой один из участников вытащил нож и нанес три удара своему оппоненту. Увидев, что произошло, участники застолья разбежались с места преступления.

Сообщается, что на место инцидента немедленно прибыли патрульные полицейские и бригада «скорой помощи». Не смотря на все усилия медиков, потерпевший скончался в автомобиле «скорой».

Отмечается, что правоохранителям уже удалось установить личность подозреваемого ‒ это ранее судимый местный житель. В настоящее время он подался в бега и объявлен в розыск.

Как писала «Фраза», под Киевом на свадьбе охранник зарезал жениха.

Ранее в Николаеве местный житель прямо на остановке зарезал мужчину и ранил женщину.

Тэги: драка, убийство, общество, Николаев, пьянство

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