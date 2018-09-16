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Ученые нашли «следы» исчезнувшего континента

Ученые нашли «следы» исчезнувшего континента

Ученые из Великобритании сделали сенсационное открытие. Как выяснили журналисты «Фразы», специалисты-геологи пришли к выводу, что Британские острова сформировались в результате слияния не двух, как считалось ранее, а трех микроконтинентов.

Как пишет специализированный портал Phys.org, исследованием занимались ученые из Университета Плимута. Объектом исследования стали образцы горных пород в английских графствах Дейвон и Корнуолл. При помощи рентгенофлуоресцентного спектрометра специалисты определили элементный состав этих пород, после чего провели анализ образцов, взятых в других частях Англии, а так же к прилегающих к Ла-Маншу районах Франции.

Сравнив полученные результаты анализов, геологи пришли к сенсационному выводу: Британские острова образовались в результате слияния трех микроконтинентов ‒ Авалонии, Лаурентии и Арморики.

«Присутствием» Арморики в формировании Британских островов является практически полностью одинаковый состав пород, которые имеются в юго-западных графствах Англии и во французской Бретани.

По мнению специалистов, «граница» между Авалонией и исчезнувшей Арморикой пролегает от устья реки Экс (регион Бретань, Франция) и городом Камелфорд (графство Корнуолл, Великобритания).

Британские геологи считают, что исчезнувшая Арморика откололась от суперконтинента Гондваны 419 миллионов лет назад, после чего столкнулась с суперконтинетом Еврамерикой.

Как писала «Фраза», ученым удалось обнаружить на Земле седьмой континент.

Ранее сообщалось, что геологи обнаружили разлом, который расколет Африку на две части.

Тэги: мир, континент, британские ученые, открытие

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