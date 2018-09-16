Украина «съехала» вниз в очередном глобальном рейтинге

Украина опустилась вниз в ежегодном рейтинге качества жизни ООН. Как выяснили журналисты «Фразы», по сравнению с прошлым годом, падение составило сразу 4 пункта.

Как следует из ежегодного отчета Программы развития ООН, в настоящее время Украина занимает 89 место в рейтинге стран, выстроенном с учетом индекса человеческого развития (ИЧР). Формирование списка происходит с учетом показателей каждого из государств в области образования, здравоохранения и среднего дохода.

Кроме того, на расположение стран в таблице влияют размер ВВП на душу населения, показатели ожидаемой продолжительности жизни и уровня образования.

«Главенствуют» же в рейтинге Норвегия, Швейцария и Австралия. Соединенные Штаты Америки расположились на 13 месте, Великобритания ‒ на 14-м. Ближайший сосед Украины ‒ Польша занимает 33 строчку, Беларусь ‒ 53-ю, а Россия ‒ 49-ю.

Выше всех среди постсоветских стран расположились прибалтийские «тигры» ‒ Эстония (30), Литва (35) и Латвия (41).

В то же время, следует отметить, что в прошлом году наша страна занимала 84-ю строчку в данном рейтинге.

Как писала «Фраза», в мировом рейтинге счастливых стран Украина упала еще ниже.

Ранее сообщалось, что в рейтинге лучших стран мира Украина заняла 69 место из 80 возможных.