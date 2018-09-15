Канадские медики выяснили, почему ночная работа несет смертельную угрозу для женщин

Ночная работа представляет смертельную опасность для женщин. Как выяснили журналисты «Фразы», к подобному выводу пришли специалисты из Университета Монреаля и канадского Департамента социальной и превентивной медицины.

Как пишет издание MedicalXpress, под наблюдение канадских специалистов «попали» 13 тысяч женщин из Канады, Австралии, Германии, Франции и Испании, которые работали в ночную смену более трех дней в неделю. У 6,1 тысячи из них в свое время был выявлен рак молочной железы.

Сообщается, что ученым удалось установить прямую связь между «ночным» графиком работы и нарушением выработки мелатонина ‒ специального гормона, обладающего противоопухолевыми свойствами. Недостаток мелатонина повышает риск развития смертельно опасных заболеваний, в частности, рака молочной железы.

Отмечается, что нормализация выработки мелатонина происходит лишь через два года после «нормализации» графика работы или увольнения.

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