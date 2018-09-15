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Канадские медики выяснили, почему ночная работа несет смертельную угрозу для женщин

Канадские медики выяснили, почему ночная работа несет смертельную угрозу для женщин

Ночная работа представляет смертельную опасность для женщин. Как выяснили журналисты «Фразы», к подобному выводу пришли специалисты из Университета Монреаля и канадского Департамента социальной и превентивной медицины.

Как пишет издание MedicalXpress, под наблюдение канадских специалистов «попали» 13 тысяч женщин из Канады, Австралии, Германии, Франции и Испании, которые работали в ночную смену более трех дней в неделю. У 6,1 тысячи из них в свое время был выявлен рак молочной железы.

Сообщается, что ученым удалось установить прямую связь между «ночным» графиком работы и нарушением выработки мелатонина ‒ специального гормона, обладающего противоопухолевыми свойствами. Недостаток мелатонина повышает риск развития смертельно опасных заболеваний, в частности, рака молочной железы.

Отмечается, что нормализация выработки мелатонина происходит лишь через два года после «нормализации» графика работы или увольнения.

Как писала «Фраза», ученые наконец-то назвали продукты, продлевающие жизнь.

Ранее сообщалось, что американский врач увидел у Моны Лизы все симптомы известной болезни.

Тэги: ученые, здоровье, рак, женщины, раковая опухоль

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