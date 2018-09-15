Ученые наконец-то назвали продукты, продлевающие жизнь

Международная группа специалистов определилась с продуктами питания, которые снижают риск преждевременной смерти. Как выяснили журналисты «Фразы», грандиозное исследование продолжалось целых 16 лет.

Как пишут «Актуальные новости», под многолетним наблюдением диетологов и других специалистов находились аж 68 тысяч человек в возрасте от 45 до 83 лет, со «стандартными» пишевыми привычками. Медики наблюдали за их рационом и периодически делали тесты для анализа состояния здоровья своих «подопечных».

В результате, ученым удалось прийти к следующим выводам: включение в свой рацион полезных продуктов способно сократить риск ранней смерти на 18 процентов, риск развития рака и инфарктов ‒ на 13 и 20 процентов соответственно.

Сообщается, что под «полезными продуктами» подразумевается сбалансированная диета, которая включает в себя овощи и фрукты, крупы с низким гликемическим индексом, хлеб из цельного зерна (с отрубями), нежирные виды мяса и молочных продуктов, а так же кофе и горький шоколад.

Так же отмечается, что красное вино и пиво не наносят вреда здоровью, если их употреблять в малых дозах.

Как писала «Фраза», проведенное научное исследование доказало, что молоко продлевает жизнь.

Ранее ученые выяснили неожиданную пользу от кофе.