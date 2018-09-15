Полиция поймала «хулигана», избившего «майдановского» судью железной палкой

Киевским правоохранителям удалось установить и задержать злоумышленника, избившего Сергея Дячука, который является судьей по «делу о расстрелах на Майдане». Как выяснили журналисты «Фразы», «хулиганом» оказался охранник автостоянки.

Как передает «Киев Оперативный», вечером 14 сентября, возле автостоянки, расположенной по улице Симиренко, между двумя мужчинами произошел словесный конфликт. Одним из «спорщиков» оказался судья Святошинского районного суда Сергей Дячук, а вторым ‒ работник службы охраны автостоянки.

После того, как словесные аргументы были исчерпаны, охранник, «вооруженный» металлической палкой набросился на судью и нанес ему телесные повреждения. С места инцидента потерпевшего забрала «скорая».

Сообщается, что не умеющий держать себя в руках охранник задержан. В отношении него начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в Киеве «хулиганы» напали на очень непростого судью. Инцидент произошел в пятницу вечером, 14 сентября, возле дома, где проживает Сергей Дячук ‒ председательствующий судья на процессе по делу о массовом расстреле на Майдане 18-20 февраля 2014 года.