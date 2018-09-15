Кинотеатр «Киев» представляет свежую документалку «Бергман» и уникальные фильмы-спектакли

Культовый кинотеатр «Киев» предлагает сразу несколько ярких событий. Как выяснили журналисты «Фразы», в кинотеатре 21 — 23 сентябряв рамках
спецпроекта «Звезды DOC» покажут документальный фильм «Бергман».
Фильм сняли шведы и норвежцы. Продолжительность: 117 мин. Режиссер фильма — Ян Магнуссон. Актеры: Ингмар Бергман, Барбра Стрейзанд, Ларс фон Триер, Лив Ульман.
Премьера фильма состоялась на Международном Каннском кинофестивале-2018.
Анонс фильма: «История мужа, отца, любовника, режиссера, который снимал фильмы и ставил спектакли, признаны безусловными шедеврами в мировой истории искусств. Обращаясь к фрагментам его картин, в уникальной хроники, в интервью с родными, коллегами, друзьями и любимыми, к высказываниям самого Бергмана, фильм пытается максимально полно раскрыть правду о шведском гении».
Также кинотеатр «Киев» представляет фестиваль «Британский театр в кино». Фильмы в рамках фестиваля можно будет увидеть в сентябре — декабре 2018 года. Фильмы-спектакли демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами. Просмотр фильмов-спектаклей не рекомендуется лицам до 16 лет.
Программа фестиваля:
Сентябрь 2018
18.09.2018 г.. / Вторник /
19-00 Classic Spring «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ СТОИТ ВНИМАНИЯ» / A Woman of No Importance / 150 мин. 190 грн.
25.09.2018 г.. / Вторник /
19-00 RSC: «Ромео и Джульетта» / Romeo and Juliet / мин. 190 грн.
Октябрь 2018
02.10.2018 г. / Вторник /
19-00 The Crucible «ВСЕ ГОВОРЯТ О Джейми» / Everybody’s Talking About Jamie / 154 мин. 190 грн.
09.10.2018 г. / Вторник /
19-00 NT «Джули» / Julie / 98 мин. 190 грн.
16.10.2018 г. / Вторник /
19-00 «RSC: Виндзорский насмешница» / THE MERRY WIVES OF WINDSOR / 170 мин. 190 грн.
21.10.2018 г. / Воскресенье /
15-00 «Нуреев: ЕГО СЦЕНА — ВЕСЬ МИР» / Nureyev: All the world his stage / 110 мин. / Документальный 190 грн.
30.10.2018 г. / Вторник /
19-00 NT «Франкенштейн: Камбербэтч» / Frankenstein: Cumberbatch / 119 мин. 190 грн.
Ноябрь 2018
13.11.2018 г.. / Вторник /
19-00 NT «Франкенштейн: ЛИ МИЛЛЕР» / Frankenstein: Lee Miller / 123 мин. 190 грн.
20.11.2018 г.. / Вторник /
19-00 NT «КРАСНЫЙ» / Red / 90 мин. 190 грн.
Декабрь 2018
04.12.2018 г.. / Вторник /
19-00 Chichester Festival Theatre «Король Лир: ИЕН Маккеллен» / KING LEAR / 200 мин. 190 грн.
09.12.2018 г.. / Воскресенье /
15-00 NT «Франкенштейн: Камбербэтч» / Frankenstein: Cumberbatch / 119 мин. 190 грн.
11.12.2018 г.. / Вторник /
19-00 Classic Spring «Как важно быть серьезным» / THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST / 165 мин. 190 грн.
18.12.2018 г.. / Вторник /
19-00 THE GLOBE «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» / The Winter’s Tale / 180 мин. 190 грн.
23.12.2018 г.. / Воскресенье /
15-00 NT «Франкенштейн: ЛИ МИЛЛЕР» / Frankenstein: Lee Miller / 123 мин. 190 грн.
25.12.2018 г.. / Вторник /
19-00 RSC: «БЕЗУМИЕ короля Георга III» / The Madness of George III / 210 мин. 190 грн.