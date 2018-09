Кинотеатр «Киев» представляет свежую документалку «Бергман» и уникальные фильмы-спектакли

Культовый кинотеатр «Киев» предлагает сразу несколько ярких событий. Как выяснили журналисты «Фразы», в кинотеатре 21 — 23 сентябряв рамках

спецпроекта «Звезды DOC» покажут документальный фильм «Бергман».

Фильм сняли шведы и норвежцы. Продолжительность: 117 мин. Режиссер фильма — Ян Магнуссон. Актеры: Ингмар Бергман, Барбра Стрейзанд, Ларс фон Триер, Лив Ульман.

Премьера фильма состоялась на Международном Каннском кинофестивале-2018.

Анонс фильма: «История мужа, отца, любовника, режиссера, который снимал фильмы и ставил спектакли, признаны безусловными шедеврами в мировой истории искусств. Обращаясь к фрагментам его картин, в уникальной хроники, в интервью с родными, коллегами, друзьями и любимыми, к высказываниям самого Бергмана, фильм пытается максимально полно раскрыть правду о шведском гении».

Также кинотеатр «Киев» представляет фестиваль «Британский театр в кино». Фильмы в рамках фестиваля можно будет увидеть в сентябре — декабре 2018 года. Фильмы-спектакли демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами. Просмотр фильмов-спектаклей не рекомендуется лицам до 16 лет.

Программа фестиваля:

Сентябрь 2018

18.09.2018 г.. / Вторник /

19-00 Classic Spring «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ СТОИТ ВНИМАНИЯ» / A Woman of No Importance / 150 мин. 190 грн.

25.09.2018 г.. / Вторник /

19-00 RSC: «Ромео и Джульетта» / Romeo and Juliet / мин. 190 грн.

Октябрь 2018

02.10.2018 г. / Вторник /

19-00 The Crucible «ВСЕ ГОВОРЯТ О Джейми» / Everybody’s Talking About Jamie / 154 мин. 190 грн.

09.10.2018 г. / Вторник /

19-00 NT «Джули» / Julie / 98 мин. 190 грн.

16.10.2018 г. / Вторник /

19-00 «RSC: Виндзорский насмешница» / THE MERRY WIVES OF WINDSOR / 170 мин. 190 грн.

21.10.2018 г. / Воскресенье /

15-00 «Нуреев: ЕГО СЦЕНА — ВЕСЬ МИР» / Nureyev: All the world his stage / 110 мин. / Документальный 190 грн.

30.10.2018 г. / Вторник /

19-00 NT «Франкенштейн: Камбербэтч» / Frankenstein: Cumberbatch / 119 мин. 190 грн.

Ноябрь 2018

13.11.2018 г.. / Вторник /

19-00 NT «Франкенштейн: ЛИ МИЛЛЕР» / Frankenstein: Lee Miller / 123 мин. 190 грн.

20.11.2018 г.. / Вторник /

19-00 NT «КРАСНЫЙ» / Red / 90 мин. 190 грн.

Декабрь 2018

04.12.2018 г.. / Вторник /

19-00 Chichester Festival Theatre «Король Лир: ИЕН Маккеллен» / KING LEAR / 200 мин. 190 грн.

09.12.2018 г.. / Воскресенье /

15-00 NT «Франкенштейн: Камбербэтч» / Frankenstein: Cumberbatch / 119 мин. 190 грн.

11.12.2018 г.. / Вторник /

19-00 Classic Spring «Как важно быть серьезным» / THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST / 165 мин. 190 грн.

18.12.2018 г.. / Вторник /

19-00 THE GLOBE «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» / The Winter’s Tale / 180 мин. 190 грн.

23.12.2018 г.. / Воскресенье /

15-00 NT «Франкенштейн: ЛИ МИЛЛЕР» / Frankenstein: Lee Miller / 123 мин. 190 грн.

25.12.2018 г.. / Вторник /

19-00 RSC: «БЕЗУМИЕ короля Георга III» / The Madness of George III / 210 мин. 190 грн.