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Супербой Усик ‒ Белью: названа официальная дата поединка

Супербой Усик ‒ Белью: названа официальная дата поединка

Промоутерская компания Matchroom Boxing сообщила дату боксерского поединка между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тони Белью. Как выяснили журналисты «Фразы», один из самых ожидаемых боев осени состоится в британском Манчестере на знаменитой «Манчестер Арене».

Согласно сообщению Matchroom Boxing в социальной сети микроблогов Twitter, встреча двух чемпионов состоится 10 ноября. На кону ‒ чемпионские титулы по версии WBC, IBF, WBO и журнала The Ring, которые принадлежат украинцу.

Как известно, Александр Усик на профессиональном ринге провел 15 победных поединков и не потерпел ни одного поражения. Он является абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

Его соперник, британец Тони Белью, является почетным чемпионом мира по версии WBC. На ринге он провел 33 поединка, одержал 30 побед и потерпел 2 поражения. Еще один поединок закончился вничью.

Как писала «Фраза», долгожданный бой Усика с Белью оказался под угрозой срыва из-за россиянина.

Ранее сообщалось, что Александр Усик стал первым победителем Всемирной боксерской суперсерии.

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