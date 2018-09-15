В Киеве «хулиганы» напали на очень непростого судью

В Киеве совершено хулиганское нападение на судью Святошинского районного суда Сергея Дячука. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел в пятницу вечером, 14 сентября, возле дома, где проживает представитель Фемиды.

Как сообщает Совет судей Украины, нападение может быть связано с профессиональной деятельностью Сергея Дячука, который известен тем, что является председательствующим судьей на процессе по делу о массовом расстреле на Майдане 18-20 февраля 2014 года. В деле фигурируют 157 потерпевших и более 500 свидетелей. На скамье подсудимых находятся пятеро экс-сотрудников киевского спецподразделения «Беркут».

Отмечается, что на месте преступления работала следственно-оперативная группа полиции. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины («Хулиганство»).

Так же сообщается, что полиции не удалось «по горячим следам» задержать нападавших. Потерпевший судья Сергей Дячук госпитализирован в одну из киевских больниц. О состоянии его здоровья не сообщается.

Как писала «Фраза», судья, посадивший Тимошенко на семь лет, трудоустроился адвокатом в Москве.

Ранее одиозный судья, поучаствовавший во многих скандальных делах, умер за рулем собственного авто.