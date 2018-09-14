Financial Times: Медведчук назвал «дешевым спектаклем» утверждения о том, что он тайно представляет российские интересы

Медведчук называет «дешевым спектаклем» утверждения о том, что он тайно представляет российские интересы, поскольку, по его словам, использует отношения с президентом России Путиным в интересах Украины. Об этом пишет издание Financial Times в материале, посвященном приближающимся президентским выборам в Украине.
«Господин Медведчук был важным посредником между Киевом и Кремлем во время конфликта и связан с дружественной к России партией „За жизнь“, возглавляемой другим потенциальным кандидатом в президенты Вадимом Рабиновичем. [Г-н Медведчук] — это несомненный российский актив в Украине», — сказал экс-премьер в комментарии Financial Times.
В свою очередь В.Медведчук утверждения о том, что он представляет интересы России в Украине, назвал «дешевым спектаклем».
Напомним, Виктор Медведчук — спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Медведчук на протяжении ряда лет считается главным коммуникатором между Украиной и РФ. На сегодняшний день он освободил более тысячи человек с обеих сторон, только на территорию Украины удалось вернуть 481 человек, самая известная из них — Надежда Савченко.