Financial Times: Медведчук назвал «дешевым спектаклем» утверждения о том, что он тайно представляет российские интересы

Медведчук называет «дешевым спектаклем» утверждения о том, что он тайно представляет российские интересы, поскольку, по его словам, использует отношения с президентом России Путиным в интересах Украины. Об этом пишет издание Financial Times в материале, посвященном приближающимся президентским выборам в Украине.

Цитируя экс-премьер-министра Яценюка, издание обращает внимание на растущий рейтинг члена партии «За життя», лидера «Украинского выбора» В.Медведчука, «крестным отцом дочери которого является президент России Владимир Путин», сообщает Politeka.net

«Господин Медведчук был важным посредником между Киевом и Кремлем во время конфликта и связан с дружественной к России партией „За жизнь“, возглавляемой другим потенциальным кандидатом в президенты Вадимом Рабиновичем. [Г-н Медведчук] — это несомненный российский актив в Украине», — сказал экс-премьер в комментарии Financial Times.

В свою очередь В.Медведчук утверждения о том, что он представляет интересы России в Украине, назвал «дешевым спектаклем».

«Я могу иметь отношения с мистером Путиным и имею их, потому что эти отношения, с моей точки зрения, помогают интересам Украины», — сказал Медведчук Financial Times

Напомним, Виктор Медведчук — спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Медведчук на протяжении ряда лет считается главным коммуникатором между Украиной и РФ. На сегодняшний день он освободил более тысячи человек с обеих сторон, только на территорию Украины удалось вернуть 481 человек, самая известная из них — Надежда Савченко.