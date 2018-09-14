Глава УПЦ Онуфрий не поехал на заседание Синода РПЦ из-за проблем со здоровьем

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий по состоянию здоровья не смог присутствовать на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 14 сентября в Москве. Кака выяснили журналисты «Фразы», был организован сеанс видеосвязи, в ходе которого Митрополит Онуфрий сообщил членам Синода о положении дел в связи с назначением в Украину иерархов Константинопольского Патриархата.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Патриарха Кирилла протоиерей Александр Волков на своей странице в Фейсбук. Он также опубликовал вступительное слово Патриарха, в котором, в частности, говорится, почему было созвано внеочередное заседание Священного Синода РПЦ.

«Сегодня на повестке дня один вопрос, связанный с реализацией решения Константинопольского Патриархата о направлении в Украину так называемых экзархов. Наш Синод уже сделал заявление 8 сентября, оно было опубликовано, в связи с принятием решения Константинопольским Синодом о направлении таких представителей. И сейчас мы имеем достоверную информацию о том, что эти представители прибыли в Украину и приступили к работе», — сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви провел параллель нынешних событий с событиями начала ХХ века.

«То, что сейчас происходит, является зеркальным отображением того, что предпринимал Константинопольский Патриарх в 20-х годах, когда наша Церковь во главе со Святейшим Патриархом Тихоном находилась в тяжелейших условиях. Патриарх испытывал тягчайшее давление со стороны властей, инспирированная властью раскольническая организация — обновленческая Церковь — набирала силы, и тогда Патриарх Григорий VII Константинопольский принимает решение послать в Москву так называемую „комиссию“ по просьбе неких православных. Естественно, что Русская Православная Церковь никаких просьб в адрес Патриарха Григория VII не направляла. А видимо, направляли раскольники-обновленцы. И Патриарх Тихон написал очень ясное канонически обоснованное письмо с протестом против того, чтобы на каноническую территорию Русской Православной Церкви, которую он возглавлял, неканоническим путем была направлена какая-то „комиссия“ со стороны другой Поместной Церкви. Я думаю, что поскольку происходящее ныне в Украине, как я уже сказал, является зеркальным отображением того, что имело место в начала XX века, мы должны следовать той линии, которую очень мужественно определил Святейший Патриарх Тихон в тяжелейшие для нашей Церкви годы и которая является единственно правильной и канонически обоснованной линией. Поэтому мы сейчас будем иметь дискуссию в Синоде», — рассказал Патриарх Кирилл.

Он обратился по видеосвязи к Митрополиту Онуфрию: «Я очень рад Вас видеть. Несмотря на то, что со здоровьем у Вас сейчас не все благополучно, что помешало Вам прибыть в Москву, мы радуемся видеть Вас в силе и крепости духовной, что дает нам надежду на то, что руководство Украинской Православной Церковью в Вашем лице будет продолжать единственно правильный путь — осуществлять свое служение в соответствии с канонами Православной Церкви».