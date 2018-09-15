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Главные новости за 14 сентября 2018 года

Главные новости за 14 сентября 2018 года

Порошенко встретился с Волкером: стало известно, что обсуждалось с американским спецпредставителем. Президент Украины Петр Порошенко встретился на Банковой в Киеве с американским спецпредставителем Куртом Волкером. Стало известно, о чем они говорили.

Омеляна отпустили в зале суда – его забрал министр спорта. Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна отпустили на поруки. Такое решение принял Соломенский суд Киева.

НАБУ завело дело против первого замглавы СБУ. Первый замглавы СБУ Павел Демчина сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро завело против него дело. Пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская заявила, что ему «подготовили сообщение о подозрении».

В НАБУ решили проверить «богатства» нардепа Геращенко. В Национальном антикоррупционном бюро Украины решили проверить «незаконное обогащение» народного депутата Антона Геращенко. Против него уже открыто уголовное производство.

В столичных детсадах выявлено гнилое мясо. В столичных детских садах обнаружено гнилое мясо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы Киева.

В Днепре из-за ямы на дороге произошло жуткое ДТП – есть погибшие. В Днепре произошло смертельное ДТП. Погибли два человека.

Огненный апокалипсис в США: из-за взрыва газа вспыхнули десятки домов. В США из-за взрыва газа вспыхнули не менее семидесяти домов. Огненное ЧП произошло в городах Лоренс, Андовер и Северный Андовер штата Массачусетс.

Тэги: США, ДТП, общество, политика, Антон Геращенко, Владимир Омелян

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