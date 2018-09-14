«Фейсбук» вводит цензуру для фото и видео

Социальная сеть «Фейсбук» решила ввести проверку фото и видео, которые размещают пользователи. Как выяснили журналисты «Фразы», их будут «исследовать на подлинность».

В пресс-релизе «Фейсбука» сообщается, что фото и видео пользователей социальной сети будут «сканировать». Этим займутся партнеры портала – крупнейшие мировые информационные агентства, такие как АР и AFP.

В «Фейсбуке» говорят, что «в США люди говорят, что видят больше дезинформации в статьях, а в Индонезии сообщают, что чаще видят вводящие в заблуждение фотографии, но эти категории не отличаются друг от друга». Там отмечают, что «защиту от фейков нужно создать не только для текстов, но и для фотографий и видео».

Теперь фото и видео, вызывающие подозрения, после обнаружения нейросетью, будут отправлять для ъ изучения партнерам «Фейсбука».

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