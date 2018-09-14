В НАБУ решили проверить «богатства» нардепа Геращенко

В Национальном антикоррупционном бюро Украины решили проверить «незаконное обогащение» народного депутата Антона Геращенко. Как выяснили журналисты «Фразы», против него уже открыто уголовное производство.

Об этом НАБУ сообщило «Українським новинам».

Как говорится в ответе СМИ, уголовное производство было зарегистрировано еще 6 сентября. Оно открыто по части 3 статьи 368-2 УК Украины «незаконное обогащение служебным лицом, занимающим особо ответственное положение». Санкция за нее предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Отмечается, что данное дело было открыто по решению суда, который обязал НАБУ его зарегистрировать.

Сообщается, что сейчас проводится досудебное расследование, а о подозрении Антону Геращенко пока не сообщали.

Как сообщил «Интерфакс-Украина» сам Антон Геращенко, дело было открыто согласно решению суда по обращению журналиста. Нардеп сказал: «Об этом сообщил журналист по фамилии Бигус. Он проводил расследование о том, что, по его мнению, у меня и у моей семьи недостаточно средств для аренды квартиры. Он обратился в суд, и суд обязал НАБУ открыть производство».

Антон Геращенко добавил, что «не переживает, потому что чист перед законом».

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