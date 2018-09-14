НАБУ завело дело против первого замглавы СБУ

Первый замглавы СБУ Павел Демчина сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро завело против него дело. Как выяснили журналисты «Фразы», пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская заявила, что ему «подготовили сообщение о подозрении».

Павел Демчина уже сообщил о ситуации генпрокурору Юрию Луценко и главе САП Назару Холодницкому.

Он говорит, что еще 7 сентября сотрудник НАБУ составил подозрение о его «незаконном обогащении» и направил его в САП.

Замглавы СБУ заявил: «Как мне стало известно от моих адвокатов, текст подозрения основывается исключительно на внесенных в него заведомо недостоверных данных относительно моего совместного проживания с гражданкой В. в период с 2010 по конец 2016 и выдумок детективов о возможном наличии у меня и В. общего имущества».

Как писала «Фраза», НАБУ выдвинуло Владимиру Омеляну серьезное обвинение. Министру за это не стыдно.

Ранее детектива НАБУ, который курил «шишки» под мостом в Киеве, отпустила полиция.