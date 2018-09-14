Главные новости за 13 сентября 2018 года

НАБУ выдвинуло Омеляну серьезное обвинение. Министру за это не стыдно. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ. В ходе следствия выяснилось, что Омелян, являясь служебным лицом, которое с 2000 года по настоящее время находится на государственной службе, в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 получил 2,17 млн грн официального дохода. При этом расходы, которые удалось установить следствию, лишь в период с 2008 года по 26 апреля 2015 составили, по меньшей мере, 3,45 млн грн.

Непривитых детей не пустят ни в садики, ни в школы. Непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Соответствующий указ от 6 сентября был выдан Министерством образования и науки совместно с Министерством здравоохранения. Документ был подписан Ульяной Супрун и Лилией Гриневич и был разослан в областные госадминистрации, а также в КГГА.

В Киеве в собственной квартире расстреляли и добили ножом известного крымского волонтера. В Киеве в собственной квартире был найден мертвым известный крымский волонтер Анатолий Декин (позывной «Талибан»). Об этом на своей странице в Facebook написал глава гражданского корпуса «Азов-Крым» Станислав Краснов. По словам Краснова, убийца Декина сначала его расстрелял из пистолета, а затем добил ножом.

В Киеве пьяный водитель развозил протухшее мясо в детсады. В среду, 12 сентября, в Киеве сотрудники патрульной полиции остановили рефрижератор, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Внутри автомобиля находилось протухшее мясо, которое направлялось в столичные детские сады. На странице dtp.kiev.ua в Facebook сообщается, что водителя остановили за нарушение правил дорожного движения, а когда открыли рефрижератор, почувствовался резкий трупный запах.

Возвращение горячей воды в Киеве переносится. В Киеве решили «подвинуть» дату возвращения горячей воды, которой в квартирах людей нет, по сути, еще с весны. Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев. По словам чиновника, «конец сентября – это наш прогноз реалистический». Он добавил: «если не затянется ситуация с постановлением Кабинета министров». Замглавы КГГА сообщил, что вся «бумажная работа» должна быть закончена к концу этой недели.

Нелегалы все чаще рвутся в Украину: всего за месяц взяли несколько тысяч нарушителей. Число нелегальных мигрантов, проникающих в Украину, продолжает расти. О текущей ситуации рассказали в МВД. Сообщается, что весь август полиция и пограничники проводили целевые профилактические мероприятия под условным названием «Мигрант». Они были направленны «на предотвращение и противодействие нелегальной миграции и другим нарушениям законодательства страны в миграционной сфере».

Массовое отравление детей произошло в одной из школ Днепра. В среду, 12 сентября, в днепровской школе № 62 произошло массовое отравление детей. В больницу попали шестеро детей. Всего недомогание почувствовали 16 детей из одного класса. У них началась тошнота, рвота, галлюцинации и поднялась температура.

Компания Apple представила линейку новой продукции. Компания Apple презентовала ежегодную обновленную линейку своей продукции. В Театре имени Стива Джобса в Купертино в среду, 12 сентября, представили iPhone Xs и iPhone Xs Max. Компания сообщает, что новая «десятка» iPhone Xs имеет дисплей диагональю 5,8 дюймов, а у iPhone Xs Max она составляет 6,5 дюймов. Отмечается, что это самый большой дисплей в истории компании. Клиентам также сообщили, что разрешение экранов устройств составляет 2436х1125 и 2688х1242 пикселя. Новые смартфоны представлены в трех цветах: серебристый, серый космос и золотой.