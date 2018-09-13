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В «Борисполе» задержали боевика ИГИЛ

В «Борисполе» задержали боевика ИГИЛ

В аэропорту «Борисполь» задержан гражданин Таджикистана, которого разыскивали за членство в террористической группировке «Исламское государство». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве отметили, что во время мер пограничного контроля на иностранца сработала база данных Интерпола. 29-летний мужчина был объявлен в розыск за терроризм.

После задержания он был передан сотрудникам Национальной полиции Украины.

По информации ведомства, два года назад таджик прибыл в Сирию, где присоединился к террористической организации ИГИЛ. Он прошел обучение в террористическом военном лагере, где и стал одним из самых активных участников этой экстремистской организации.

Ранее «Фраза» сообщала, что в декабре 2015 года пограничники в аэропорту «Борисполь» задержали преступника, которого разыскивали за убийство и грабеж в Турции.

Тэги: Борисполь, общество, мир, терроризм, пограничники, задержание, ИГИЛ

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