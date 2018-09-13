На поминках в Ивано-Франковской области отравились десятки людей, госпитализированы дети

В селе Старый Гвоздец Ивано-Франковской области на поминках отравились люди. Как выяснили журналисты «Фразы», среди пострадавших есть дети.

Как сообщает Госпродпотребслужбы по области, всего отравились восемнадцать человек, из них шестеро детей. Все они были госпитализированы.

Сообщается, что ЧП произошло еще 10 сентября, когда люди собрались на поминках в одном из здешних домов. Позже в местную больницу начали госпитализировать людей. Отмечается, что они жаловались на тошноту, рвоту, диарею, озноб, повышенную температуру тела и боли в животе.

Медики говорят, что течение заболевания у пострадавших – средней и легкой формы.

Подозревается, что причиной отравления стали колбаса, холодец, жареная печень и салат Оливье, которые ели на поминках.

Как писала «Фраза», массовое отравление детей произошло в одной из школ Днепра.

Ранее на свадьбе под Ровно отравились десятки людей.