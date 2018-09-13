Возвращение горячей воды в Киеве переносится

В Киеве решили «подвинуть» дату возвращения горячей воды, которой в квартирах людей нет, по сути, еще с весны. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили в столичной мэрии.

Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев в эфире телеканала «112 Украина».

По словам чиновника, «конец сентября – это наш прогноз реалистический». Он добавил: «если не затянется ситуация с постановлением Кабинета министров». Замглавы КГГА сообщил, что вся «бумажная работа» должна быть закончена к концу этой недели.

В то же время, ранее мэр Киева Виталий Кличко обещал, что горячая вода появится у людей уже 15-16 сентября.

Как писала «Фраза», в конце августа правительство выделило 730 миллионов гривен в виде субвенций на погашение разницы в тарифах в Киеве, после чего жителям столицы обещали вернуть горячую воду.

Также для киевлян придумали новый «мусорный» тариф.