Ученые выявили поразительную схожесть между детьми и обезьянками

Шотландские ученые из университета Сент-Эндрюс выявили схожесть между жестами детей и обезьян. Как выяснили журналисты «Фразы», малышей сравнили с шимпанзе и гориллами.

Как пишет журнал Animal Cognition, исследователи проводили наблюдения за обезьянами в их естественной среде обитания, приехав в Уганду. За детьми же следили в воспитательных учреждениях и дома, среди родных.

Всего у детей выделили 52 жеста. Ученые выяснили, что шимпанзе используют 46 из них, а гориллы – 50 жестов.

Как и дети, обезьяны, особенно в первые годы развития, «топают, хлопают, обнимаются и качают головами». Ученые говорят, что данные «врожденные жесты были унаследованы от общего предка около шести миллионов лет назад».

В то же время, выяснилось, что дети чаще используют «указательные жесты», также они, в отличие от обезьянок, машут руками, чтобы поздороваться или попрощаться.

Как писала «Фраза», в Китае были обнаружены останки неизвестной обезьяны, которые позволяют сделать далеко идущие выводы.

Также у шимпанзе выявили признаки человеческого слабоумия.