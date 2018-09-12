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В Киеве зафиксирован случай опасного заболевания, которое стремительно разлетается по Европе

В Киеве зафиксирован случай опасного заболевания, которое стремительно разлетается по Европе

В Киеве зафиксировали случай заболевания менингеальной формой лихорадки Западного Нила (ЛЗН). Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написала заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская.

По ее словам, пациент к ним поступил после консультации из одной клиники, где он находился с серозным менингитом. По некоторым особенностям было заподозрено данное заболевание, которое и получило официальное подтверждение — высокие титры соответствующих острофазовых антител.

«Это достаточно опасное заболевание, информированность о котором в широкомасштабной клинической практике низкая», — заявила врач, добавив, что в медицинских кругах считают, что именно эта болезнь привела к смерти Александра Македонского, который умирал от явных признаков энцефалита.

В 2018 году во многих странах Европы наблюдается стремительный рост этого заболевания. В частности, в странах ЕС в этом году зафиксировано 710 случаев заболевания ЛЗН. Наиболее сильно пострадали такие страны, как Сербия, Италия, Греция, Венгрия и Румыния.

По мнению медиков, это связано с аномально высокой температурой и продолжительными дождями, сменяющимися засухой. Такие погодные условия способствуют размножению и распространению комаров.

На сегодняшний день известно, что ЛЗН эндемична для многих стран Африки, Азии, Средиземноморья. Отдельные вспышки регистрируются в странах Центральной Азии (Казахстан, Туркмения, Таджикистан), Закавказья (Азербайджан, Армения), США, Канаде, Мексике, странах Центральной Америки и Карибского бассейна, Австралии. В России прямо сейчас это заболевание «бушует» в Волгоградской области. В Украине также имеются несколько очагов этого заболевания.

Вирус был открыт в 1939 году, когда его обнаружили у жителей Африки в Конго, Судане и регионе Белого (Западного Нила), из-за чего он и получил свое название. На сегодняшний день самая серьезная вспышка ЛЗН в Европе произошла в 1996–1997 гг. в Румынии, когда заболело около 5 тысяч человек.

Заболевание, которое в настоящее время проявляет повышенную активность в Европе, передается через 17 видов птиц и комаров.

По словам Голубовской, у 80% людей инфекция протекает бессимптомно, а у 20% заболевших развивается гриппоподобное заболевание, характеризующееся резким повышением температуры тела, головной болью, болью в горле, мышцах, суставах и спине, слабостью, тошнотой и диареей. Самыми опасными в плане прогноза являются поражения ЦНС (менингит, энцефалит), смертность среди пациентов, у которых развивается нейроинвазивная форма болезни, составляет от 4% до 14%. При этом специфического лечения не существует.

Для предотвращения инфицирования людям, находящимся в эндемичных зонах, доктор рекомендуют соблюдать четыре меры профилактики этой инфекции:

1. Dusk (Сумерки). Избегать нахождения на открытом воздухе в пиковое для укусов время — сумерки.

2. Dress (Одежда). Носить рубашки с длинными рукавами и брюки светлых тонов.

3. DEET (ДЭТА). Использовать репелленты, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид).

4. Drainage (Дренаж). Регулярно удалять воду из возможных мест размножения комаров (цветочные горшки, емкости для воды, поилки для птиц и детские бассейны), чтобы не допустить их превращения в очаги размножения.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2012 года более 125 случаев лихорадки Западного Нила зарегистрировано в России в летнем сезоне 2012 года, четыре человека скончались.

В сентябре 2012 года сообщалось, что в Украине территориями с лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) определены территории в 70 населенных пунктах 18 регионов.

За период 2006-2011 гг. были зарегистрированы 44 случая заболеваний ЛЗН: в Запорожской области — 29 (в т.ч. 1 закончился летально), Донецкой — 10, Николаевской — 2, Херсонской, Полтавской, Харьковской (завезен из Греции) по одному.

Тэги: Киев, Украина, общество, Европа, здоровье, мир, лихорадка

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