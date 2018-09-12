Главные новости за 12 сентября 2018 года

Министр признал, что цены на газ для украинцев таки повысят. Цены на газ для населения Украины таки повысят. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.

Гройсман заявил, что за два года на ремонт дорог потратят более ста миллиардов гривен. В 2018-2019 годах Украина потратит на ремонт дорог 103 миллиарда гривен. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

В Польше произошло смертельное ДТП с участием украинцев. В Польше произошло смертельное ДТП с участием украинцев – возле города Томашов столкнулись автомобили Ford Mondeo и Skoda Octavia. Один человек погиб, а еще шесть людей госпитализировали.

«Ничего там особенного и криминального нет». Путин заявил, что «нашел» отравителей Скрипалей. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «нашел» отравителей экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, замешанных в покушении, которое произошло в Солсбери (Великобритания). По его словам, «это гражданские лица».

Исследователи заявили, что мир впадает в депрессию. Названы самые несчастные страны. Исследователи говорят, что мир постепенно впадает в депрессию. Об этом свидетельствуют данные отчета института Gallup, который назвал самые несчастные страны мира.

Ученые заявили, что наконец-то «услышали» инопланетян. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли заявили, что сумели «услышать» инопланетян. Исследователи космоса поймали весьма необычные сигналы из глубин Вселенной.