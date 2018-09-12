Министр признал, что цены на газ для украинцев таки повысят

Цены на газ для населения Украины таки повысят. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.

Как цитирует чиновника «Укринформ», цены на газ для промышленности и для населения Украины после продолжающихся переговоров с Международным валютным фондом «будут выровнены».

По его словам, «премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с МВФ». Он заявил: «Будет повышение, на сколько и какое, я сказать не могу, ибо я не являюсь участником переговоров». Министр добавил, что «повышение, вероятно, выровняет цену на газ для населения и цену на газ для промышленности».

Издание отмечает, что Положение «О возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», которое утвердил в марте 2017 Кабинет министров, предусматривает, что НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газа для бытовых потребителей по цене 4 942 гривны за тысячу кубометров без НДС. В то же время, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования при заключении договоров с 30 августа этого года газ продается уже по 10 208-11 115 гривен.

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