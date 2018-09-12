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После двухмесячной комы скончалась девочка, которая отравилась йогуртом в лагере под Киевом

После двухмесячной комы скончалась девочка, которая отравилась йогуртом в лагере под Киевом

Восьмилетняя девочка, которая в начале июля 2018 года отравилась в оздоровительном лагере «Славутич» в Киевской области и пролежала в коме более двух месяцев, скончалась. Как выяснили журналисты «Фразы», заключения о причине смерти пока нет, но оно ожидается ближе к вечеру.

Сейчас проводится вскрытие тела, судмедэкспертиза – берутся пункции, образцы. Будет углубленная экспертиза, чтобы установить точную причину смерти, сообщает «Украинская правда».

При этом лагерь по-прежнему функционирует, несмотря на предписания и выявленные нарушения. Более того, по словам председателя Киевской областной администрации Александра Горгана, адвокаты, нанятые руководством лагеря, буквально «бомбят» Госпродпотребслуждбу, администрацию, ГСЧС и другие органы различными запросами, организовывая работу таким образом, чтобы отпугнуть контролирующие органы, которые надумают их проверить.

Впрочем, Горган утверждает, что ответственности лагерю избежать не удастся, виновные обязательно понесут наказание.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июля 2018 года в частном детском спортивном лагере Переяслав-Хмельницкого района (Киевская область) «Славутич» произошло массовое пищевое отравление детей. В результате один ребенок впал в кому.

В Госпотребслужбе выяснили, что стало причиной массового отравления детей в лагере «Славутич».

Позже стали известны новые подробности массового отравления детей в спортивном лагере «Славутич» Переяслав-Хмельницкого района. 

Тэги: Киев, отравление, общество, смерть, дети, лагерь, Киевская область

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