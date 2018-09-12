Корь продолжает бушевать в Украине: опубликованы новые шокирующие данные

В Украине продолжает бушевать корь. Как выяснили журналисты «Фразы», только за последнюю отчетную неделю заразились 439 человек.

Как передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, за 36-ю неделю нынешнего года корью заболели 203 взрослых и 236 детей.

Всего же с начала 2018 года корью заболели уже 30 744 человека: это 12 608 взрослых и 18 136 детей.

Медики говорят, что хуже всего с корью дела обстоят на западной Украине. Во Львовской области с начала года заразились 6002 человек, в Закарпатской – 3046 человек и в Ивано-Франковской – 2808 человек.

В Киеве корью заболели 2151 человек.

Ранее сообщалось, что от осложнений кори с начала года умерли тринадцать человек, из которых девять — дети.

Как писала «Фраза», ранее от кори под Киевом умер крошечный ребенок.

Сообщалось, что в Одессе от кори умер 10-месячный малыш. В области заболели бойцы воинской части.