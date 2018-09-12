Исследователи заявили, что мир впадает в депрессию. Названы самые несчастные страны

Исследователи говорят, что мир постепенно впадает в депрессию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствуют данные отчета института Gallup, который назвал самые несчастные страны мира.

Как говорится в исследовании, самой несчастной страной планеты стала Центральноафриканская республика.

Тут продолжается война. По данным отчета, ЦАР (тут рейтинг негатива составил 61%) стала одной из 11 стран, где «большинство населения испытывало много физической боли». В печальный рейтинг попали Ирак (59%), Южный Судан (55%), Египет (47%), Иран (45%), Либерия (44%) и другие страны.

При этом, как сказано в отчете, самыми счастливыми странами стали Парагвай (85% населения считает себя счастливыми людьми), Колумбия и Сальвадор (по 82%).

Общий «замер» счастья в мире оценивается примерно в 70%.

Как отмечают исследователи, за последние годы мир все больше впадает в тотальную депрессию, а прошедший 2017 год дал худший показатель в данном плане. В мире становится все больше людей, которые говорят, что испытывают стресс и беспокойство.

Как видно на карте, «уровень депрессии» в Украине, по данным исследователей, средний, а показатели сопоставимы с ЕС и США.

Опрос проводился в 147 странах среди 145 тысяч людей.

Как писала «Фраза», ученые выяснили, что людям нужно больше отдыхать.

Ранее ученые доказали, что «умеренный» голод полезен для здоровья, а также высчитали, когда люди доведут Землю до «точки невозврата».