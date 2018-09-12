На свадьбе под Ровно отравились десятки людей, среди пострадавших – ребенок

В гостинично-развлекательном комплексе под Ровно произошло массовое отравление людей. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадали не менее двадцати человек.

Как передает пресс-служба Ровенского областного лабораторного центра, ЧП произошло во время празднования свадьбы еще 8 сентября, однако о случившемся сообщается лишь накануне.

Люди отравились в гостинично-развлекательном комплексе «Айвенго».

Сначала к медикам обратились четырнадцать человек, после чего к помощи врачей были вынуждены прибегнуть еще шесть отравившихся.

Отмечается, что девятнадцать пострадавших – взрослые. Также отравился один ребенок.

Как говорят врачи, люди жалуются на озноб, тошноту, рвоту, понос и высокую температуру.

Предварительный диагноз – острый гастроэнтероколит. Сообщается, что его возбудителями являются стафилококк, кишечная палочка, иерсиния, ротавирус, сальмонелла и другие вирусы.

Как писала «Фраза», после массового отравления шаурмой в Киеве закрыли уже почти три сотни точек уличной еды.

Ранее на Львовщине в одном из кафе отравились люди.