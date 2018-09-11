Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

ЦИК облегчил переселенцам смену адреса голосования

ЦИК облегчил переселенцам смену адреса голосования

Центральная избирательная комиссия Украины приняла постановление, которым существенно упростила для вынужденных переселенцев процедуру смены адреса для голосования на выборах. Как выяснили журналисты «Фразы», постановление приняли по инициативе адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры».

Об этом сообщил управляющий партнер объединения Максим Могильницкий в своем Фейсбуке.

«Пятого сентября, в ходе очередного заседания Центральна виборча комісія — Central Election Commission of Ukraine, соответствующие изменения были приняты. Не имею права не поблагодарить Жанну Усенко-Черную за неравнодушие, оперативность и рационализм», — написал адвокат. Он также сообщил, что теперь сменить адрес голосования переселенцы без «приобщения к заявлению кипы документов, подтверждающих, что это действительно необходимо».

В то же время, Могильницкий отметил, что реализации изменений по изменению адреса голосования препятствует отсутствие списка населенных пунктов, которые попадают под закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

«С легкой руки президента, закон этот был принят еще в январе нынешнего года. Только ни сам глава государства, ни его обширная администрация, ни Минобороны с Генштабом, так соответствующий перечень населенных пунктов и не составили», отметил юрист.

Могильницкий заявил, что он и его коллеги собираются довести свою инициативу до логического финала.

«Во-первых, полюбопытствуем у всех властных структур, задействованных в процессе утверждения перечня оккупированных территорий, о причинах затягивания. И, разумеется, предложим ускориться. Во-вторых, обратимся к ЦИК с просьбой дополнить изменения, внесенные по нашей инициативе, важным уточнением. До принятия соответствующего указа главы государства, для целей этого пункта должно использоваться распоряжение Кабмина от седьмого ноября 2014-го года № 1085-р «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения», — написал адвокат.

Тэги: общество, Донбасс, переселенцы

Комментарии

Колонка автора
10.09.18 08:57

Сборная Украины: умеем и играть, и терпеть!

Автор: Андрей Шахов

Статьи

10.09.18 09:05

Куда сбежит Порошенко? Если сбежит…

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 11 сентября 2018 года

Главные новости за 11 сентября 2018 года
11.09.18 18:58
308
Последние новости
11.09.18 18:58

Главные новости за 11 сентября 2018 года
11.09.18 18:23

ЦИК облегчил переселенцам смену адреса голосования
11.09.18 17:53

Патриарх Иерусалима поддержал УПЦ и обозвал Константинопольский патриархат «щупальцами глобализации»
11.09.18 17:43

Погребинский: У единого кандидата от оппозиции больше всего шансов пройти во второй тур
11.09.18 17:06

Ведущие польские СМИ: Медведчук возвращается в украинскую политику
11.09.18 16:29

В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке
11.09.18 16:20

В Запорожье батюшка решил проехать на красный свет и спровоцировал ДТП
11.09.18 15:56

Церковный раскол - это навсегда
11.09.18 15:26

Известный лоукостер заявил, что готов обслуживать внутренние рейсы в Украине
11.09.18 15:02

Под Киевом малыш подхватил столбняк, поранившись о гвоздь

Интервью

11.09.18 15:28

Офтальмолог Наталия Панфилец: Глаукома, к сожалению, неизлечима

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке
В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке
В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке
В центре Киева неизвестный подстрелил девушку, которая отдыхала во дворе на лавочке
В Запорожье батюшка решил проехать на красный свет и спровоцировал ДТП
В Запорожье батюшка решил проехать на красный свет и спровоцировал ДТП
Митингующие перекрыли две трассы на Николаевщине, требуя «вернуть деньги» на ремонт
Митингующие перекрыли две трассы на Николаевщине, требуя «вернуть деньги» на ремонт
В Прилуках пьяный сын мэра на машине снес столб, оставив местных жителей без света
В Прилуках пьяный сын мэра на машине снес столб, оставив местных жителей без света
Из-за взрыва газа на заправке в Африке погибли десятки людей. Появилось жуткое видео
Из-за взрыва газа на заправке в Африке погибли десятки людей. Появилось жуткое видео
Экс-главарь «ЛНР» замечен в центре Москвы за чашкой кофе и тарелкой супа
Экс-главарь «ЛНР» замечен в центре Москвы за чашкой кофе и тарелкой супа
В Киеве молодой парень несколько дней жил в одной квартире с трупом мужчины, которого сам же и убил
В Киеве молодой парень несколько дней жил в одной квартире с трупом мужчины, которого сам же и убил
У Порошенко заявили о «нормализации» ситуации в аннексированном Крыму после «химатаки»
У Порошенко заявили о «нормализации» ситуации в аннексированном Крыму после «химатаки»
Сильный ливень затопил Запорожье. Местные жители делятся видео стихии
Сильный ливень затопил Запорожье. Местные жители делятся видео стихии
На Google-картах возможно нашли малазийский «Боинг», который пропал 4 года назад
На Google-картах возможно нашли малазийский «Боинг», который пропал 4 года назад
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.