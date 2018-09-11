ЦИК облегчил переселенцам смену адреса голосования

Центральная избирательная комиссия Украины приняла постановление, которым существенно упростила для вынужденных переселенцев процедуру смены адреса для голосования на выборах. Как выяснили журналисты «Фразы», постановление приняли по инициативе адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры».

Об этом сообщил управляющий партнер объединения Максим Могильницкий в своем Фейсбуке.

«Пятого сентября, в ходе очередного заседания Центральна виборча комісія — Central Election Commission of Ukraine, соответствующие изменения были приняты. Не имею права не поблагодарить Жанну Усенко-Черную за неравнодушие, оперативность и рационализм», — написал адвокат. Он также сообщил, что теперь сменить адрес голосования переселенцы без «приобщения к заявлению кипы документов, подтверждающих, что это действительно необходимо».

В то же время, Могильницкий отметил, что реализации изменений по изменению адреса голосования препятствует отсутствие списка населенных пунктов, которые попадают под закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

«С легкой руки президента, закон этот был принят еще в январе нынешнего года. Только ни сам глава государства, ни его обширная администрация, ни Минобороны с Генштабом, так соответствующий перечень населенных пунктов и не составили», отметил юрист.

Могильницкий заявил, что он и его коллеги собираются довести свою инициативу до логического финала.

«Во-первых, полюбопытствуем у всех властных структур, задействованных в процессе утверждения перечня оккупированных территорий, о причинах затягивания. И, разумеется, предложим ускориться. Во-вторых, обратимся к ЦИК с просьбой дополнить изменения, внесенные по нашей инициативе, важным уточнением. До принятия соответствующего указа главы государства, для целей этого пункта должно использоваться распоряжение Кабмина от седьмого ноября 2014-го года № 1085-р «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения», — написал адвокат.