Главные новости за 11 сентября 2018 года

В Киеве школьник разбил учительнице стулом голову и вонзил ей в спину ножницы. В понедельник, 10 сентября, в киевской школе № 94 произошло ЧП. Ученик восьмого класса чуть не убил свою учительницу. Школа находится в Печерском районе столицы на улице Ольгинской. Все произошло на шестом уроке, на котором дети выполняли самостоятельную работу. Один из школьников с ней не справился, за что и получил от преподавателя «минус».

Призывникам придется прятаться от военкоматов дольше, чем обычно. Срок осеннего призыва на военную службу в Украине увеличен до трех месяцев. Об этом говорится в соответствующем указе Президента Украины Петра Порошенко от 10 сентября нынешнего года. Ранее осенний призыв длился два месяца. В документе, в частности, говорится о том, что на военную службу будут призывать украинцев с начала октября и до конца декабря.

«Я уже не верю». Олег Сенцов написал завещание. Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал завещание. Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан. Как известно, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку, требуя освобождения всех заключенных в России украинцев, преследуемых по политическим мотивам. Режиссер продолжает голодовку по сей день.

В Прилуках пьяный сын мэра на машине снес столб, оставив местных жителей без света. В Черниговской области в городе Прилуки сын местной градоначальницы Ольги Попенко Ярослав врезался в электроопору, находясь за рулем автомобиля. По словам сотрудников полиции, водитель был пьян. Видео последствий аварии опубликовано в соцсети на странице группы «Небезразличные прилучане».

Трассу от Киева до Белой Церкви сделают платной. Участок трассы М-05 от Киева до Белой Церкви станет платным. Такое решение принял «Укравтодор». На сайте электронных государственных закупок Prozorro говорится, что Служба автомобильных дорог в Киевской области заключает договор с компанией «Научно-производственная фирма «Мостопроект», по которому будет проходить «разработка технико-экономического обоснования строительства концессионной платной автомобильной дороги».

На популярном украинском курорте произошла вспышка холеры. На берегу Азовского моря в Бердянске зафиксирована вспышка холеры. О ЧП на курорте в Запорожской области сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что «у одного из отдыхающих медики обнаружили холерный вибрион». При лабораторном анализе холерный вибрион был выявлен в анализах больного. Ему поставили диагноз «острый гастроэнтероколит».

Озвучена шокирующая цифра самоубийств в Украине за минувший год. В минувшем году шесть с половиной тысяч украинцев покончили жизнь самоубийством. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Как отметили в ведомстве, самоубийство входит в пятерку наиболее частых причин смерти среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет.

После массового отравления шаурмой в Киеве закрыли уже почти три сотни точек уличной еды. В Киеве продолжается масштабная проверка точек уличной еды. После ЧП, связанного с массовым отравлением шаурмой в столице закрыли уже 271 объектов, торгующих фаст-фудом. Как сообщили в Госпродпотребслужбе, уже проведено проверки четырех тысяч точек, на которых изъяли 1939,5 килограмма продуктов. Всего на сегодняшний день к административной ответственности привлечено 95 человек.

Ученые доказали, что «умеренный» голод полезен для здоровья. Ученым удалось доказать пользу «умеренного» голодания. Об этом заявили исследователи из США. Как пишет издание Science Daily, по словам ученых, «увеличение промежутков между приемами пищи способствует улучшению общих показателей здоровья и повышает продолжительность жизни». По их словам, «положительный эффект от периодического голодания наблюдается вне зависимости от калорийности рациона и продуктов, которые вы едите».