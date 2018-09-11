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Патриарх Иерусалима поддержал УПЦ и обозвал Константинопольский патриархат «щупальцами глобализации»

Патриарх Иерусалима поддержал УПЦ и обозвал Константинопольский патриархат «щупальцами глобализации»

Православные народы сегодня подвергаются особым испытаниям, но не должны терять надежды. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III во время встречи с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, которая прошла состоялась 7 сентября в Иерусалиме.

«Мы молимся за нашего собрата Блаженнейшего митрополита Онуфрия и многострадальный народ Украины. Глобализация имеет своей главной целью — прежде всего разрушение Православной Церкви. Щупальцы глобализации пытаются проникнут и в Церковное Тело, чтобы его разрушить. Это происходит по всему миру, в том числе и в Украине. Вмешательство политиков в дела Церкви, представителей одной Церкви в дела другой под влиянием политиков — это признаки такого процесса», — сказал Патриарх.

Феофил призвал представителей УПЦ помогать своему Предстоятелю — Блаженнейшему митрополиту Онуфрию: «Держитесь своего Предстоятеля, не только находите успокоение в его молитвах, но будьте его помощниками и сомолитвенниками, подражайте ему в твёрдости веры».

Сейчас ожидается решение относительно предоставления Украинской православной церкви Киевского патриархата Томоса об автокефалии, о котором к Константинопольскому патриархату обратился Петр Порошенко и Верховная Рада. В УПЦ неоднократно подчеркивали, что такое решение будет незаконно. Дело в том, что канонический глава УПЦ Блаженнейший Онуфрий не запрашивал Томоса, а представители нынешней Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата с 1992 года являются всего лишь экзархами с точки зрения всех признанных Патриархатов Православного мира.

Как мы ранее сообщали, Вселенский патриарх назначил в Украину своих представителей: офицера армии США и «чеченского повстанца».

Напомним также, что по слухам Константинополь готовится дать Украине не автокефалию (патриаршество), а лишь планирует учредить экзархат — филиал Вселенского патрархата.

Также ранее сообщалось, что Мировое Православие находится на грани раскола. Об этом говорится в Заявлении РПЦ.

Тэги: УПЦ (МП), религия, культура

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