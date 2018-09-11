Известный лоукостер заявил, что готов обслуживать внутренние рейсы в Украине

Известный ирландский лоукостер Ryanair заявил о готовности открыть рейсы между городами Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила председатель офиса Национального инвестиционного совета Юлия Кузнецов.

Как цитирует ее «Радио НВ», уже обсуждается механизм выхода компании на внутренний рынок Украины.

Она отметила, что Ryanair «хочет основать в Украине внутреннюю организацию, которая разрабатывала бы для них все IT-продукты».

По ее словам, «обсуждая выход лоукостов на внутренний рынок, необходимо не забывать о важности уровня аэропортовых сборов». Она отметила, что «все компании понимают: чем дешевле билет, тем быстрее авиалинии станут конкурентными».

Как писала «Фраза», ранее известный лоукостер запустит из Польши несколько рейсов в Киев и Львов.

Также украинская бюджетная авиакомпания запустила первый рейс в Анталию.