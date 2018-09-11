Под Киевом малыш подхватил столбняк, поранившись о гвоздь

Вспышка столбняка произошла в Бориспольском районе Киевской области. Как выяснили журналисты «Фразы», одиннадцатилетний мальчик подхватил страшную болезнь, поранившись о гвоздь.

Как передает ТСН, малыша уже доставили в Киевскую областную больницу. Его подключили к аппарату искусственного дыхания. Сообщатся, что болезнь протекает в тяжелой форме. Врачи будут следить за мальчиком минимум три недели.

Сообщается, что родители не сделали ребенку прививку от столбняка «по религиозным соображениям».

ЧП произошло из-за того, что мальчик поранил ногу ржавым гвоздем еще 28 августа. Позже, 3 сентября, у него начались судороги и малыша срочно доставили в районную больницу. Там подтвердился диагноз столбняк, после чего его перевели в областную детскую больницу и ввели иммуноглобулин. Отмечается, что сначала ребенку стало лучше, но затем болезнь стала стремительно прогрессировать.

С начала этого года в Украине зарегистрировано уже шесть случаев столбняка у детей.

Как писала «Фраза», в прошлом году в Хмельницком ребенок был госпитализирован со столбняком.