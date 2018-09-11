После массового отравления шаурмой в Киеве закрыли уже почти три сотни точек уличной еды

В Киеве продолжается масштабная проверка точек уличной еды. Как выяснили журналисты «Фразы», после ЧП, связанного с массовым отравлением шаурмой в столице закрыли уже 271 объектов, торгующих фаст-фудом.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, уже проведено проверки четырех тысяч точек, на которых изъяли 1939,5 килограмма продуктов. Всего на сегодняшний день к административной ответственности привлечено 95 человек.

Отмечается, что, как правило, нарушения были связаны с использованием продуктов питания неизвестного происхождения, отсутствием медицинских книжек или же несоблюдением дезинфекционного режима. Также было зафиксировано массовое несоблюдение температурного режима при хранении продуктов, отсутствие проточной горячей и холодной воды и системы водоотвода.

Кроме этого, отмечается, что двадцать точек, где в свое время отравились шаурмой киевляне и гости столицы, были демонтированы.

Как писала «Фраза», летом в Киеве произошло массовое отравление шаурмой. Люди отравились в четырех точках — у станций метро «Лесная», «Оболонь», «Почтовая площадь» и «Дарница». Также были случаи отравления в Киевской области.

Сообщалось также, что торговцы шаурмой перекрыли Крещатик.