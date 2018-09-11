Луценко объяснил, почему вынужден проводить отпуск на каких-то Сейшелах вместо шикарного курорта в Кирилловке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил, почему он не может проводить свой отпуск в Украине, и вынужден отдыхать на Сейшельских островах. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в интервью «Цензору».

Глава ГПУ, объясняя причину этому, заявил, что если бы он отдыхал где-то в Украине, то его отпуск превратился бы в какой-то митинг или прием граждан. Именно поэтому он и вынужден отдыхать заграницей, где его не достанут соотечественники.

Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать. Так, журналист Денис Рафальский сыронизировал, что закрытых курортов в Украине, конечно же, нет.

«Где-то грустно вздохнула Кирилловка) (курорт на Азовском)», — добавляет Олег Паршин.

Как сообщала «Фраза», в начале января 2018 года стало известно, что семья Генпрокурора Юрия Луценко и нардепа Ирины Луценко получила от старшего сына Александра подарок в неденежной форме на сумму 170 тысяч гривен.

В конце месяца Луценко сообщил, что в качестве подарка он получил от сына поездку на отдых всей семьей. Но не уточнил, куда именно.

30 января он подтвердил информацию об отдыхе на Сейшелах, подчеркнув, что во время отдыха на островах «никаких излишеств там не было» и пообещав задекларировать все расходы. «Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле», — объяснил Луценко.

Позже СМИ подсчитали, что зимний отпуск семьи Генерального прокурора Украины Юрия Луценко на Сейшелах стоил минимум 52 тысячи евро.