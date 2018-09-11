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На популярном украинском курорте произошла вспышка холеры

На популярном украинском курорте произошла вспышка холеры

На берегу Азовского моря в Бердянске зафиксирована вспышка холеры. Как выяснили журналисты «Фразы», о ЧП на курорте в Запорожской области сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что «у одного из отдыхающих медики обнаружили холерный вибрион». При лабораторном анализе холерный вибрион был выявлен в анализах больного. Ему поставили диагноз «острый гастроэнтероколит».

Медики говорят, что «по месту временного проживания больного обследовано шесть контактировавших с ним людей». Также исследовали десять смывов, а также две пробы питьевой воды и одну пробу сточных вод. Кроме этого, была взята проба креветок, отобранных у торговца на местном пляже. Отмечается, что пробы дали отрицательный результат.

Сообщается, что на заседании комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций был утвержден план по локализации и ликвидации очага холеры.

Как писала «Фраза», в прошлом году в Николаеве был обнаружен возбудитель холеры.

Также жителям Кировоградщины не советовали купаться и рыбачить, пугая холерой.

Тэги: общество, здоровье, холера, ЧП, Бердянск

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