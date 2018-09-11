На границе с Крымом российские пограничники задержали украинских рыбаков, выдвинув против них странные обвинения

Возле залива Сиваш на границе аннексированного Крыма и Херсонской области российские пограничники задержали двух украинских рыбаков. Как выяснили журналисты «Фразы», данную информацию подтвердили в Государственной пограничной службе Украины.

Как цитирует украинских пограничников УНН, один из рыбаков успел сообщить о случившемся по телефону родственникам. Он рассказал, что «они рыбачили, у них сломался мотор на лодке, и ее унесло в море».

В ведомстве говорят, что российская сторона должна была сообщить о задержании украинской стороне, но не сделала этого.

В свою очередь, в ФСБ РФ говорят, что украинцев задержали во время «швартовки к берегу Крыма на моторной лодке». Их обвиняют в том, что «выйдя на рыбалку, они решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с местными рыбаками».

Как писала «Фраза», Россия задержала уже 148 украинских судов, следующих через Керченский пролив.

Ранее в Херсоне задержали российский корабль под санкциями.