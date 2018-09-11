Трассу от Киева до Белой Церкви сделают платной

Участок трассы М-05 от Киева до Белой Церкви станет платным. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение принял «Укравтодор».

На сайте электронных государственных закупок Prozorro говорится, что Служба автомобильных дорог в Киевской области заключает договор с компанией «Научно-производственная фирма «Мостопроект», по которому будет проходить «разработка технико-экономического обоснования строительства концессионной платной автомобильной дороги».

Платный участок будет начинаться от киевской Кольцевой дороги, и является частью трассы Киев-Одесса.

Отмечается, что стоимость разработки соответствующей документации составит 5,4 миллиона гривен. Сделают это до конца 2019 года.

Как писала «Фраза», украинские дороги хотят сузить в среднем на метр.

Ранее качество украинских дорог ужаснуло мировых экспертов.