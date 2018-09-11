Призывникам придется прятаться от военкоматов дольше, чем обычно

Срок осеннего призыва на военную службу в Украине увеличен до трех месяцев. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в соответствующем указе Президента Украины Петра Порошенко от 10 сентября нынешнего года.

Ранее осенний призыв длился два месяца.

В документе, в частности, говорится о том, что на военную службу будут призывать украинцев с начала октября и до конца декабря.

Ранее «Фраза» сообщала, что в минувшем году осенняя призывная кампания в Украине закончилась неявкой 70% призывников.