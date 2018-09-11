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«Я уже не верю». Олег Сенцов написал завещание

«Я уже не верю». Олег Сенцов написал завещание

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал завещание. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила его сестра Наталья Каплан.

Как известно, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку, требуя освобождения всех заключенных в России украинцев, преследуемых по политическим мотивам. Режиссер продолжает голодовку по сей день.

В «Фейсбуке» Наталья Каплан написала, что ее брат передал следующее: «То, что я скоро выйду, и мы все счастливо заживем в Киеве, я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься».

Как сообщил Олег Сенцов: «Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории. Состояние у меня примерно такое же: стабильно-хреновое, ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия - это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма. Вот я какой стал продвинутый в медицине!»

По ее словам, Олег Сенцов «живет сейчас просто по инерции».

Также его сестра сообщила, что он «написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает».

Как писала «Фраза», в России назвали голодание Олега Сенцова «лечебным». Украина заявляла, что политзаключенного режиссера кормят насильно.

Тэги: общество, политика, завещание, Олег Сенцов

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