В Киеве школьник разбил учительнице стулом голову и вонзил ей в спину ножницы

В понедельник, 10 сентября, в киевской школе №94 произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», ученик восьмого класса чуть не убил свою учительницу.

Школа находится в Печерском районе столицы на улице Ольгинской. Все произошло на шестом уроке, на котором дети выполняли самостоятельную работу. Один из школьников с ней не справился, за что и получил от преподавателя «минус», сообщает «Сегодня».

После этого взбесившийся ребенок бросил в учителя стул, разбив ей голову, а потом, схватив ножницы, нанес несколько ударов женщине в спину.

На место происшествие сразу же прибыли «скорая» и полиция. В больницу забрали как пострадавшую женщину, так и самого школьника, который после происшествия находился в шоковом состоянии.

Как рассказали в учебном заведении, мальчик – новенький, пришел в класс лишь в этом году. Ранее никаких поводов для беспокойства не давал, вел себя спокойно.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, с детьми общается психолог.

Ранее «Фраза» сообщала, что 20 октября 2009 года в одесской школе №125 детская драка внезапно переросла в избиение школьных педагогов.

В середине марта 2011 года в Запорожской области школьный учитель сломал нос и повредил кисть руки одному из своих учеников.

Через несколько дней на Харьковщине учитель гимназии избил и чуть не задушил школьника.