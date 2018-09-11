В одной из киевских квартир нашли труп известного волонтера из Израиля

В Киеве в одной из квартир нашли труп гражданина Израиля Бари Бонена. Как выяснили журналисты «Фразы», он был известным волонтером.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в «Фейсбуке», что Бари Бонен «длительное время работал в Украине, был награжден за волонтерскую деятельность медалью одной из общественных организаций».

По данным полиции, рядом с телом погибшего нашли стартовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами девять мм. Одна из версий трагедии — самоубийство.

Также смерть волонтера подтвердили на его странице в социальной сети.

Сообщается, что Бари Бонен вел страницу общественной организации «Грузинский легион».

Как заявил руководитель «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили: «Я хорошо знал Бари, он помогал нам как волонтер». По его словам, гражданин Израиля «не принимал участие в боевых действиях в Украине, и не был инструктором, но он помогал нашей борьбе».

Также он добавил, что не видел его полтора месяца, «но когда мы виделись, у него не было депрессии, он не был похож на человека с проблемами, я не слышал, чтобы у него было денег или еще что-то такое». Он добавил: «Знаю его как порядочного человека, трудно поверить, что он мог бы уйти из жизни по своей воле».

Как писала «Фраза», агрессивные суицидальные «игры» снова дали о себе знать в Украине.

Ранее в центре Днепра молодая пара из Киева совершила самоубийство, оставив записку.