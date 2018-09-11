Ветерана АТО задержали перед презентацией его книги

В Новомосковске Днепропетровской области в понедельник, 10 сентября, был задержан ветеран АТО и блогер Валерий Ананьев. Как выяснили журналисты «Фразы», случилось это перед презентацией книги экс-бойца 25-й бригады «Следы на дороге».

Как написал сам Валерий Ананьев у себя в «Фейсбуке»: «Сижу в наручниках в машине полиции. Прошу у всех прощения. Презентации не будет».

Он добавил, что его везут в отдел полиции в Новомосковске.

В свою очередь, свидетель происшествия Игорь Хмилевский написал в комментарии к посту, что «за пять минут до начала презентации в холле городской библиотеки к Валерию подошли четверо мужчин в штатском, которые представились полицейскими Новомосковска».

Позже главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал у себя в «Фейсбуке» комментарий блогера после задержания. В частности, он заявил, что «причина задержания — ситуация 2016-го года, тогда во время занятий в спортзале в поселке Гвардейское у меня возник спор с местным жителем».

Ветеран АТО признал, что «был неправ — нанес ему удар, признавал это тогда, признаю и сейчас». Он сообщил, что «у мужчины был сломан нос, тогда это определяли как легкие телесные повреждения, я предлагал компенсировать ущерб той суммой, которую мог собрать в то время, но его семья не согласилась». Также он сообщил, что «в 2017-м дело было закрыто, но в 2018-м добились возобновления дела, и теперь там фигурируют телесные повреждения средней тяжести».

По данным полиции, блогер находился в розыске с апреля этого года. Его обвиняют по части 1 статьи 122 УК Украины «Умышленное средней тяжести телесное повреждение».

Как писала «Фраза», ранее умер ветеран АТО, объявивший голодовку из-за беспредела врачей больницы Кривого Рога.

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